Оценена стоимость контракта на закупку Су-57

Стоимость контракта на закупку истребителей пятого поколения Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, приобретение 76 самолетов станет крупнейшим в истории авиации и гарантирует полную загрузку мощностей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре.

Снижение стоимости летательных аппаратов связано не только с изменением внутренней компоновки Су-57 и унификации технических решений, но и с серийным производством, пояснил источник.

По его словам, президент России Владимир Путин может подписать контракт на авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.

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15 мая Путин заявил о закупке 76 самолетов Су-57. Поставки планируется завершить до 2028 года. Глава государства подчеркнул, что необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка.

Он отметил, что закупка 76 истребителей вместо запланированных 16 стала возможна благодаря снижению цены производителями самолетов на 20 процентов.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

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