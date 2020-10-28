США решили отдать F-35 Греции вместо Турции

В США решили продать предназначенные для Турции истребители F-35 ее противнику — Греции. Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на местную прессу.

В Афины для обсуждения этого вопроса прилетал госсекретарь США Майк Помпео. Всего планируется поставить 20 машин, 6 из которых ранее предназначались Анкаре. Греция также закупит шесть истребителей Rafale у Франции.

Эта мера уже обсуждается в сенате США. Она связана с активацией турецкой стороной купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400. США также рассматривают перемещение американской военной базы «Инджирлик» с территории Турции на остров Крит.

Ранее в октябре пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортэгус предупредила Турцию о серьезных последствиях, если она поставит на вооружение российские С-400. По ее словам, Вашингтон надеется, что комплексы не будут применяться, и четко дает это понять.

Испытания российских ЗРК в Турции состоялись 16 октября. В ходе испытаний были запущены три ракеты, которые успешно перехватили три цели. Предположительно, целями турецких С-400 «Триумф» выступили беспилотники Banshee британского производства.

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