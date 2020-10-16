США пригрозили Турции серьезными последствиями из-за российских С-400

Турцию будут ждать серьезные последствия, если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон надеется, что комплексы не будут применяться, и четко дает это понять. «Мы также предельно ясны по поводу возможных серьезных последствий для наших отношений в сфере безопасности», — добавила Ортэгус.

Ранее 16 октября в районе турецкого города Синоп на берегу Черного моря начались испытания С-400.

До этого в США заявляли, что покупка российских комплексов препятствует развитию американо-турецких отношений, а также сотрудничеству в рамках НАТО.

В июле глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за С-400 «Триумф» российского производства.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.