Турция ради США «устранит вопросы» по С-400

Турция готова устранить обеспокоенность Соединенных Штатов, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» российского производства. Об этом в ходе онлайн-конференции, проводимой Turkish Heritage Organization, сообщил в Twitter глава Минобороны Республики Хулуси Акар.

Министр заявил, что Турция даже в условиях эпидемии продолжала производить критически важные компоненты для F-35 Lightning II, будучи исключенной США из программы по данным истребителям. «Я хотел бы подчеркнуть, что в программе F-35 Турция является партнером, а не клиентом. Безопасность программы F-35 также важна для Турции. Мы технически готовы устранить вопросы со стороны США в отношении соответствия С-400 и F-35», — сказал министр.

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В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы С-400 «Триумф», вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.

В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан допустил, что целями испытаний Турцией С-400 «Триумф» является поиск «слабых мест» данной системы. При этом специалист заверил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.

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