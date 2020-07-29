Женщина-летчик рассказала о прицеливании F-35

Капитан Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Кристин Вулф, являющаяся пилотом демонстрационной группы истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, в опубликованном на YouTube ролике рассказала о некоторых особенностях данного самолета. Об этом сообщает The Aviationist.

Издание отмечает, что женщина-летчик, являющаяся одним из самых высококвалифицированных пилотов F-35A Lightning II, рассказала, в частности, об электрооптической системе прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) с инфракрасной камерой, которая позволяет нацеливать на движущиеся мишени оружие, например, авиационные бомбы.

По словам Вулф, обычно истребитель находится в воздухе без дозаправки до двух часов. Скорость самолета относительно поверхности Земли, как напоминает летчица, зависит от скорости воздушных потоков, которые, в частности, определяются высотой и давлением.

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В июле Defense News сообщило, что ВВС США выкупят восемь истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, первоначально построенных для Турции крупнейшей в мире военно-промышленной компанией Lockheed Martin.

В том же месяце глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.