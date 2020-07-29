МиГ-29 показали внутри Ан-22

Истребитель четвертого поколения Миг-29 разместили внутри военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» для транспортировки из Московской области в Тверскую. Соответствующий ролик на YouTube разместило Минобороны России.

Хвостовое оперение и крылья МиГ-29 устанавливались на ложементы, а фюзеляж истребителя закреплялся в кабине Ан-22. В подписи к видео сообщается, что Миг-29 будет установлен на территории Тверского суворовского училища.

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В июне 2020 года агентство Defense Express написало, что многие владельцы таких истребителей безуспешно пытаются продать их, приобретя новые самолеты, но никак не найдут нужных покупателей.

В феврале автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин заявил, что МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, а его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».