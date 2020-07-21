Назван покупатель турецких F-35

Военно-воздушные силы (ВВС) США выкупят восемь истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, первоначально построенных для Турции крупнейшей в мире военно-промышленной компанией Lockheed Martin, сообщает Defense News.

Издание отмечает, что приобретаемые самолеты уже изготовлены и находятся на хранении в Соединенных Штатах. Перед поступлением на службу в ВВС эти машины будут приведены к «американской конфигурации».

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Согласно Defense News, таким образом официально решен вопрос о будущем турецких F-35 Lightning II, которые Анкара не смогла получить у США после того, как приобрела российские системы С-400 «Триумф».

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.