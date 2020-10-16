Испытания Турцией российских С-400 на Черном море показали на видео

В районе турецкого города Синоп на берегу Черного моря начались испытания зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» российского производства, сообщает РИА Новости. Соответствующее видео пользователь AuroraIntel показал в Twitter.

Агентство напоминает, что с 13 по 17 октября Турция в районе Синопа проводит артиллерийские учения.

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В октябре турецкий журналист Рагып Сойлу сообщил о переброске турецких С-400 «Триумф» к Черному морю.

В июле глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за С-400 «Триумф» российского производства.

В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан допустил, что целями испытаний Турцией С-400 «Триумф» является поиск слабых мест данной системы. При этом специалист заверил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.