Турция отказалась возвращать России зенитные комплексы С-400

Турция отказывается разрывать сделку с Россией по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Интерфакс».

«Мы сделали шаги по приобретению американских истребителей F-35, мы заплатили деньги, США их не поставили, потребовав вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы Турция. Мы не боимся американских санкций», — сказал он.

Ранее в октябре пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортэгус предупредила Турцию о серьезных последствиях, если она поставит на вооружение российские С-400. По ее словам, Вашингтон надеется, что комплексы не будут применяться, и четко дает это понять.

Испытания российских ЗРК в Турции состоялись 16 октября. В ходе испытаний были запущены три ракеты, которые успешно перехватили три цели. Предположительно, целями турецких С-400 «Триумф» выступили беспилотники Banshee британского производства.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.