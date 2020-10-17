В США пожаловались на передачу через турецкие С-400 данных НАТО в Россию

Последние испытания Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» российского производства, проходящие на фоне усиления напряженности в отношениях страны с Грецией и НАТО, еще больше увеличат раскол между Анкарой и ее союзниками по альянсу, пишет Breaking Defense.

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«Официальные лица США и НАТО жаловались, что российский радар ставит под угрозу самолеты НАТО, поскольку система может отправлять оперативную информацию обратно российским военным», — утверждает американское издание.

Пуски ракет ЗРС состоялись 16 октября. В ходе испытаний, как утверждают РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на собственные источники, были запущены три ракеты, которые успешно перехватили три цели. The Drive допускает, что целями турецких С-400 «Триумф» выступили беспилотники Banshee британского производства. В ответ на проведенные испытания руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил о «возможных серьезных последствиях» для отношений Анкары и Вашингтона в сфере безопасности.

В июле глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что республика готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за С-400 «Триумф».