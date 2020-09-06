Турция начала переброску танков на границу с Грецией

Власти Турции начали перебрасывать десятки танков на границу с Грецией на фоне конфликта, возникшего из-за права на бурение шельфа в Восточном Средиземноморье. Две колонны военной техники направились из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне, сообщает Ajans Haber, в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

Предполагается, что танки из порта Искендерун доставят до места назначения на поезде.

Ранее Турция предложила Греции «помириться» и разрешить конфликт, возникший в Восточном Средиземноморье. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара открыта к диалогу. При этом он считает, что Афины намеренно пытаются спровоцировать турецкую сторону.

15 августа стало известно, что в территориальных водах Греции обнаружили подводную лодку Турции. Двумя днями ранее Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.

В начале месяца сообщалось, что отношения Греции и Турции вновь обострились. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Афины не соблюдают договоренность с Анкарой и не прекратили операции в Восточном Средиземноморье. По его словам, Греция возобновила буровые работы вопреки соглашениям.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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