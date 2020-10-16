РЛС в Крыму не работали при подлете стратегических бомбардировщиков ВВС США

Российские радиолокационные станции (РЛС) в Крыму при подлете к полуострову стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) США не работали, пишет для ТАСС военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист заявил, что «вскрыть» работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» самолетам-разведчикам и разведывательным беспилотникам НАТО, сопровождавшим в сентябре полеты стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress со стороны Украины вдоль российских границ вблизи Крыма, не удалось. «По имеющейся информации, российские РЛС не включались, поэтому было невозможно засечь их работу», — сказал эксперт.

В публикации для агентства специалист отметил, что ключи к российской системе противовоздушной обороны (ПВО) западной стороной не найдены, а возможным беспилотным постановщикам помех «надо еще добраться до РЛС наших ЗРС». «Оптимистично настроенные зарубежные специалисты явно не учитывают российские комплексы РЭБ [радиоэлектронной борьбы]», — говорит специалист.

Леонков пишет, что применение против ЗРС С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и «Панцирь-С1» роя беспилотников бесполезно, поскольку, в частности, их способна отследить эшелонированная система ПВО, а против атакующих средств воздушного нападения противника на дальних рубежах будет направлен рой управляемых ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

Эксперт заключает, что «сообщения [пишущих, в частности, о российском оружии] американских изданий The Drive и The National Interest оторваны от реальности (...) и выглядят, скорее, как пропаганда в современной необъявленной гибридной войне».

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В сентябре The Drive отметило, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные, в частности, для проведения электронной разведки, могли собирать вблизи Крыма информацию о том, как интегрированные системы ПВО России и другие узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. Согласно изданию, сентябрьские полеты проводились с целью определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, составляющих российские системы ПВО в Крыму, например С-400 «Триумф», а также раскрытия боевого порядка подобных комплексов.

В том же месяце The Drive написало, что разрабатываемая европейскими компаниями Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo крылатая ракета класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW) будет способна обманывать средства противоракетной и противовоздушной обороны противника.

Согласно опубликованному в июле докладу Stratfor, ЗРС С-400 «Триумф» уязвима перед массированной атакой противника.