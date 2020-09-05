В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.

Американское издание утверждает, что, например самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные в частности для проведения электронной разведки, могли собирать информацию о том, как интегрированные системы ПВО России и другие узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики.

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Согласно The Drive, полеты проводились с целью определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, составляющих российские системы ПВО в Крыму, например, зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также раскрытия боевого порядка подобных комплексов.

Издание отмечает, что когда бомбардировщики подлетали к Крыму со стороны Черного моря, разведывательные самолеты в том числе облетали Крым со стороны Черного моря.

Соответствующее видео полета B-52 Stratofortress, сопровождаемых украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29, в сентябре опубликовало Минобороны Украины.

В мае стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины. По данным блога bmpd в LiveJournal, до этого стратегические бомбардировщики ВВС США только один раз заходили в воздушное пространство современной Украины (B-52 Stratofortress в октябре 2019 года).