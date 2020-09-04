Опубликовано видео первого полета бомбардировщиков B-52 около Крыма

Минобороны Украины разместило видео первого в истории полета американских стратегических бомбардировщиков B-52 над территорией страны до Крыма. Кадры опубликованы в аккаунте министерства в Facebook.

Официальный представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат рассказал, что бомбардировщики прошли в сопровождении украинских Су-27 и МиГ-29. B-52 вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании и пролетели над территорией Европы. На Украине они проследовали по маршруту от границы с Польшей до побережья Азовского моря и обратно.

Отмечается, что патрулирование носит плановый характер и продолжится в будущем.