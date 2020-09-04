Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

B-52H вылетели с авиабазы Фэрфорд, расположенной в графстве Глостершир в Англии, и впоследствии вошли в воздушное пространство Украины. Далее они приблизились к границе с Крымом и пролетели над побережьем Азовского моря. «Истребители [ВКС России] не могут быть подняты на перехват из-за того, что американцы находятся в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении канала.

Цели полета пока не известны.

В мае этого года в воздушном пространстве Украины впервые оказалась пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США. В полете над страной самолеты сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.

В том же месяце стало известно, что американские B-1B Lancer провели тренировочную имитацию бомбардировки около границ России. «Бомбометания» прошли в 100 километрах от границ Ленинградской области на эстонском полигоне Тапа. Перед этим самолеты совершили трансатлантический перелет из штата Южная Дакота.