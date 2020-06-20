Названо оптимальное направление для удара США по России

Оптимальным направлением для совершения Соединенными Штатами удара по России является арктическое, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — уверен специалист.

По его словам, высокая плотность систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора не позволяла американским бомбардировщикам проникнуть через Европу на Урал. «Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны», — отметил эксперт.

Шурыгин уверен, что участившиеся полеты американской стратегический авиации в Арктике позволяют предположить, что таким образом Военно-воздушные силы США повышают уровень своей боевой подготовки. Эксперт заверил, что у российской стороны есть ответы на подобные действия Соединенных Штатов.

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В июне в Defense Express заявили, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, комментируя это, отметил, что системы противовоздушной обороны страны способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики.

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