На Украине испугались решения США «оставить Европу на съедение России»

Восточная Европа находится на «первой линии противостояния» с Москвой, поэтому возможное сокращение присутствия американских военных в Германии может «оставить Европу на съедение России», пишет Defense Express.

Тем не менее в украинском агентстве полагают, что до этого не дойдет по нескольким причинам.

Во-первых, несмотря на возможное сокращение, американцы в законсервированном состоянии могут оставить в Германии инфраструктуру и военную технику, которые при необходимости будут оперативно задействованы. Во-вторых, должна увеличиться численность американских войск в Польше.

Кроме того, в Defense Express отмечают, что вывод военных из Германии невыгоден последней в социально-экономическом аспекте, поскольку на американских базах в ФРГ работают свыше 12 тысячи немецких граждан. В агентстве полагают, что американские и немецкие власти найдут компромисс в этом вопросе.

«Переформатирование американской группировки в Европе с частичным сокращением персонала не следует рассматривать как потерю возможностей или месседж для Кремля. Сохраняется общий тренд в усилении сил и средств НАТО, в том числе стран-членов, на восточной границе альянса. Это не только увеличение присутствия американских войск в Румынии, Польше и странах Балтии, но и рост расходов на оборону, наращивание сил и средств, пересмотр национальных стратегий и доктрин», — говорится в публикации.

В агентстве уверяют, что российский Генштаб отдает себе отчет в существовании таких тенденций.

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В июне Defense Express сообщило, что Украина решилась вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с противокорабельными ракетами Р-360.

В том же месяце в агентстве заявили, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, комментируя это, отметил, что системы противовоздушной обороны страны способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики.

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