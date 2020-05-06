США сымитировали бомбардировку около границ России

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer провели тренировочную имитацию бомбардировки около границ России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Пентагона.

Известно, что «бомбометания» прошли в 100 километрах от границ Ленинградской области на эстонском полигоне Тапа. Перед этим самолеты совершили трансатлантический перелет из штата Южная Дакота. По словам представителей военных США, эти действия способствуют стабильности в Европе. Кроме того, Пентагон отметил, что посылает таким образом сигнал о возможностях сдерживания любому возможному противнику.

В октябре 2019 года два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Известно, что сам полет продолжался 12 часов, а в тренировочном процессе также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.

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