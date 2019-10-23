США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.

Согласно данным Twitter, PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации, речь может идти о маневрах 19 октября. Известно, что сам полет продолжался 12 часов, в них также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.

В августе сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142.

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