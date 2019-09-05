Недостатки российского Ту-95МC обеспечили преимущество американскому B-52

Не менявшиеся десятилетия восемь турбореактивных двигателей Pratt & Whitney TF33-P-3/103 настолько сильно «тащат» американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, что последний по развиваемой скорости «уверено обходит» российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МC с обновленными в 2014 году четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12МВМ, пишет «Звезда».

«Двигатель В-52 не менялся уже несколько десятилетий. А все потому, что еще в 1960-е самолет получил сверхудачные двухконтурные двигатели TF33-P-3/103 от Pratt & Whitney», — пишет издание, отмечая, что максимальная скорость B-52H Stratofortress составляет 1011 километров в час, тогда как у Ту-95МС — всего 830 километров в час.

Издание напоминает, что особенностью НК-12МВМ стали четырехлопастные винты АВ-60Т, вращающиеся в противоположных направлениях. К положительным сторонам российского двигателя «Звезда» отнесла «достаточно экономичный расход топлива» и рекордный коэффициент полезного действия (КПД) в 94 процентов при КПД винтовой установки 82 процента. «Правда, отрицательная их сторона — сильно громкие. Эксперты шутят, гул летящего Ту-95 способны уловить даже гидролокаторы глубоководных аппаратов», — пишет издание.

«Ту-95 и В-52 с рождения — равные бойцы», — отмечает «Звезда». «Равенство легко нащупать и в боевых возможностях — один [B-52 Stratofortress] летит быстрее и дальше, другой [Ту-95МС] — бьет точнее и надежнее», — заключается в статье.

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В августе «Военно-промышленный курьер» написал, что советско-российский многоцелевой вертолет Ми-38 в ходе испытаний с американскими двигателями показал «потрясающие» результаты, впервые превысив «потолок в восемь тысяч метров».

В апреле в сети появился ролик запуска пороховыми стартерами двух из восьми двигателей TF33-PW-3/103 американского B-52 Stratofortress.

Ту-95 является единственным в мире серийным стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с турбовинтовыми НК-12, считающимися самыми мощными в мире серийным двигателями такого типа.

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