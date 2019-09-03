Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских

Советско-российский многоцелевой вертолет Ми-38 в ходе испытаний с американскими двигателями показал «потрясающие» результаты, впервые превысив «потолок в восемь тысяч метров», пишет «Военно-промышленный курьер».

«На серийные машины ставят наши силовые установки, климовские — но, как посетовал один из сотрудников фирмы Миля, это совсем не та песня, которая задумывалась изначально. То есть движки остаются самым слабым местом нашей авиации», — отмечает газета.

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В июне текущего года китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич».

В июле 2017 года холдинг «Вертолеты России» сообщил, что первые два Ми-38 будут переданы Минобороны России в 2018 и 2019 годах.

Первый полет Ми-38 совершил в декабре 2003 года. Второй опытный образец (ОП-2) вертолета был оснащен парой турбовальных двигателей PW127TS. Серийные летательные аппараты получили ТВ7-117В компании «Климов».

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