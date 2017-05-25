«Вертолеты России» намерены поставить военным первые Ми-38 к 2019 году

В ближайшие два года «Вертолеты России» рассчитывают передать военным первую партию новых вертолетов Ми-38. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру» с выставки HeliRussia 2017, заявил глава холдинга Андрей Богинский.

«Мы ведем переговоры, в том числе и с Минобороны, на поставку первой партии. Предполагаем, что первые вертолеты будут поставлены министерству обороны в 2018-2019 годах. Сейчас этот вопрос обсуждается. Плюс мы проводим переговоры с другими заказчиками, пока государственными», — рассказал Богинский.

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Новейший российский многоцелевой транспортный вертолет среднего класса Ми-38 представили в мае 2016 года на выставке HeliRussia-2016 в Москве. Второй летный экземпляр вертолета показали на статической экспозиции салона, проходящего в выставочном центре «Крокус-Экспо».

Многоцелевой Ми-38 начали проектировать в 1981 году на замену широко распространенному вертолету Ми-8 (Ми-17). Ми-38 может использоваться для перевозки грузов и пассажиров, в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Он оснащен несущим и хвостовым винтами из композитных материалов.