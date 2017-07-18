Военные получат первые вертолеты Ми-38 в 2018-2019 годах

Первые два средних многоцелевых вертолета Ми-38 будут переданы Минобороны России в 2018 и 2019 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«В лице министерства обороны Ми-38 получит опытного эксплуатанта, который сможет полностью раскрыть потенциал этого вертолета, обладающего повышенной тяговооруженностью и дальностью полета», — цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Андрея Богинского.

Вертолет Ми-38 прошел испытания по подъему пятитонного груза внутри кабины и на внешней подвеске, а также по применению горячего и обводненного топлива. Сертификация выпуска машины на Казанском вертолетном заводе, как указали в пресс-службе, будет сделана в ближайшее время.

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Два опытных образца Ми-38 покажут во время авиасалона МАКС-2017 в Жуковском: один в статической экспозиции, другой примет участие в летной программе.

Изначально, в 2011 году, серийные поставки Ми-38 для Минобороны России планировались с 2014 года, а развертывание серийного производства — с 2013-го. В 2014-м начало серийного производства машины отложили до 2015 года.

Новейший российский многоцелевой транспортный вертолет среднего класса Ми-38 представили в мае 2016 года на выставке HeliRussia-2016 в Москве. Второй летный экземпляр вертолета показали на статической экспозиции салона, проходящего в выставочном центре «Крокус-Экспо».

Многоцелевой Ми-38 начали проектировать в 1981 году на замену широко распространенному вертолету Ми-8 (Ми-17). Ми-38 может использоваться для перевозки грузов и пассажиров, в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Он оснащен несущим и хвостовым винтами из композитных материалов.