Российский истребитель понаблюдал за «бомбардировкой» Крыма

Российский истребитель Су-27 сопровождал стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США, один из которых имитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что B-52H был встречен истребителем Су-27, который относится к составу дежурных сил авиации Южного военного округа. Отмечается, что американский самолет маневрировал вдоль границы территориальных вод России в 70 километрах от них. Известно, что после окончания полета Су-27 приземлился на аэродроме в Крыму.

Ранее сообщалось, что два B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем. Речь идет о маневрах 19 октября. Известно, что сам полет продолжался 12 часов

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