Генерал еще больше запутал ситуацию с Ту-22М3 в Крыму

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 развернуты в Крыму, передает во вторник, 19 марта, РИА Новости. Об этом ранее также сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, однако в пресс-службе Совфеда данную информацию опровергли.

«Размещены Ту-22М3 в Крыму», — сообщил Шаманов. По его словам, самолеты проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе.

Ранее в пресс-службе верхней палаты парламента заявили, что Россия не разворачивала в Крыму Ту-22М3. Как отметили в Совфеде, информация о наличии на полуострове ракетных комплексов «Искандер-М» тоже ошибочна. Тем не менее военный потенциал региона растет.

18 марта председатель комитета Совета Федерации по обороне Бондарев рассказал, что на полуострове развернуты дальние бомбардировщики. Ракетоносцы должны быть модернизированы для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны в любой точке Европы, подчеркнул он. Сенатор также пояснил, что эти меры приняты в ответ на размещение элементов ПРО США в Румынии. «Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе», — добавил политик.

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