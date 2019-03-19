Генерал запутался в собственных словах о Ту-22М3 в Крыму

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов опроверг информацию РИА Новости о том, что, по его словам, дальние бомбардировщики Ту-22М3 развернуты в Крыму, передает во вторник, 19 марта, ТАСС. О размещении ракетоносцев также заявлял председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, однако в пресс-службе верхней палаты парламента это опровергли.

«О размещении бомбардировщиков Ту-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М" [в Крыму] говорить не приходится, так как их сейчас там просто нет», — заявил Шаманов, подчеркнув, что появившаяся ранее в СМИ информация не соответствует действительности.

Кроме того, генерал сообщил, что за последние два года на полуострове были развернуты четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», а также начали заступать на дежурство зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

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«В настоящее время в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника», — заключил глава комитета по обороне.

Ранее 19 марта РИА Новости сообщило, что Шаманов рассказал о размещенных в Крыму Ту-22М3. По данным агентства, он уточнил, что самолеты проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе.

До этого в пресс-службе верхней палаты российского парламента заявили, что Россия не размещала в Крыму Ту-22М3 и ракетные комплексы «Искандер-М» после того, как 18 марта председатель комитета Совфеда по обороне Бондарев рассказал, что на полуострове развернуты дальние бомбардировщики. По его словам, ракетоносцы должны быть модернизированы для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны в любой точке Европы. Сенатор также пояснил, что эти меры приняты в ответ на размещение элементов ПРО США в Румынии.

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