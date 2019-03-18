Россия развернула в Крыму оружие для атаки по любой точке Европы

В Крыму развернуты дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева.

По его словам, ракетоносцы будут модернизированы для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны в любой точке Европы. Сенатор пояснил, что эти меры приняты в ответ на размещение элементов ПРО США в Румынии. «Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе», — добавил политик.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в феврале этого года заявлял, что США могут разместить в Румынии 24 ракеты «Томагавк» в ядерном варианте. По его мнению, это наихудший сценарий из возможных.

На румынской военной базе в Девеселу развернут американский комплекс ПРО Aegis Ashore, в котором используются пусковые установки Mk 41. Они применяются для запуска различных ракет, в том числе «Томагавков». Минобороны России требовало от США уничтожить эти установки в контексте требования американской стороны к Москве об уничтожении ракеты 9М729, которая, как считает Вашингтон, нарушает условия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). В начале этого года о выходе из данного соглашения объявили как США, так и Россия.

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