В Совфеде запутались в сверхдальнобойном оружии Крыма

Россия не разворачивала в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Как отметили в Совфеде, информация о наличии на полуострове зенитно-ракетных комплексов «Искандер-М» тоже ошибочна. Тем не менее, военный потенциал региона растет. «В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием», — сказали в пресс-службе Совфеда.

18 марта председатель комитета Совета Федерации по обороне Викторь Бондарев заявил, что в Крыму развернуты дальние бомбардировщики Ту-22М3. Ракетоносцы должны быть модернизированы для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны в любой точке Европы.

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