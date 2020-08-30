Опубликовано видео перехвата американского бомбардировщика над Черным морем

Отдел по связям с общественностью ВВС США в Европе и Африке опубликовал видео перехвата американского стратегического бомбардировщика российскими истребителями. Ролик выложен на сайте Службы распространения визуальной информации Минобороны США.

Инцидент произошел над Черным морем около 11 часов утра в пятницу, 28 августа. По утверждению российских военных, два истребителя Су-27 приблизились к американскому бомбардировщику B-52H, чтобы идентифицировать его и предотвратить нарушение государственной границы. Когда самолет ВВС США развернулся, истребители вернулись на аэродром базирования сил Южного военного округа.

Командование ВВС США в Европе и Африке заявило, что Су-27 пересекали траекторию полета бомбардировщика США, создавали турбулентность и ограничивали его способность маневрировать. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан отметил, что такое поведение несовместимо с летным мастерством и международными правилами полетов.

29 августа сообщалось, что истребители страны НАТО были подняты над пятью морями для сопровождения российских самолетов. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что 10 противолодочных самолетов Ту-142 выполняли плановые полеты в дальнюю морскую зону во время учений «Океанский щит-2020».