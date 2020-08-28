Российские Су-27 перехватили бомбардировщик США

Два российских истребителя Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту для его идентификации и недопущения нарушения государственной границы. После разворота американского самолета от госграницы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования сил Южного военного округа.

«Весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в военной структуре.

Нарушения госграницы России американским самолетом не допущено.