Российский Су-27 вновь перехватил самолет-разведчик США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27СМ перехватил над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС США. Тот в итоге повернул от границы, сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает в понедельник, 17 августа, РИА Новости.

Уточняется, что воздушную цель у границ государства засекли радиолокационные системы. Из дежурных сил Балтийского флота на «встречу» подняли Су-27СМ, экипаж которого смог приблизиться к американскому стратегическому самолету-разведчику RC-135 на безопасное расстояние и идентифицировать его.

«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами», — указано в сообщении.

15 августа сообщалось, что российский истребитель Су-27 в очередной раз поднимался в небо для перехвата над Черным морем американского разведывательного самолета. Нарушения государственной границы России американским самолетом допущено не было.

В последнее время активность самолетов США и других стран НАТО у российских границ заметно выросла. Речь идет как о разведывательных полетах, так и о простых провокациях. Сообщения о новых перехватах появляются почти каждый день. Так, 14 августа военные опубликовали видео, заснятое во время перехвата американских самолетов российским истребителем Су-27.