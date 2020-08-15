Очередной перехват самолета США над Черным морем российским Су-27 попал на видео

Российский истребитель Су-27 в очередной раз поднимался в небо для перехвата над Черным морем американского разведывательного самолета. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России, пишет РИА Новости.

Перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США, который проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, попал на видео.

Нарушения государственной границы России американским самолетом допущено не было .

В последнее время активность самолетов США и других стран НАТО у российских границ заметно выросла. Речь идет как о разведывательных полетах, так и о простых провокациях. Сообщения о новых перехватах появляются почти каждый день. Так, 14 августа военные опубликовали видео, заснятое во время перехвата американских самолетов российским истребителем Су-27.