Россия отправила истребитель на перехват американского самолета у границы

Российский истребитель был отправлен на перехват американского самолета, который приближался к границе России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает РИА Новости.

Отмечается, что некая цель была замечена над нейтральными водами Баренцева моря, когда следовала в сторону российской границы. Для ее опознавания был поднят МиГ-31БМ Северного флота.

В центре указали, что американский самолет развернулся в сторону от границы, после чего российский истребитель вернулся на аэродром. Отдельно подчеркивается, что полет проходил по международным правилам.

Ранее Минобороны России опубликовало видео перехвата самолетов ВВС США вблизи российской границы. На кадрах запечатлены разведчик RC-135 ВВС США и американский самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон». Российский Су-27 перехватил два американских самолета над нейтральными водами Черного моря.

В последнее время российские власти отмечают возросшую активность американских самолетов у границ России.