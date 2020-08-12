Российский Су-27 перехватил два самолета США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета над нейтральными водами Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный центр управления обороной.

Истребитель подняли в воздух после того, как засекли две воздушных цели, приближающихся к границам России. Экипаж Су-27 опознал в них стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

«После разворота самолетов ВВС и ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования (...) Нарушения государственной границы РФ американскими самолетами не допущено», — цитирует агентство текст сообщения военных.

Днем ранее сообщалось, что российские самолеты перехватили беспилотник ВВС США возле границ России — над Чукотским морем.

В последнее время российские власти отмечают возросшую активность американских самолетов у границ России. «Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», — отмечал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Интерфаксом». Он указал на то, что эти действия не останутся без реакции российской стороны.