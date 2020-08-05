Российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Над Черным морем пролетали самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет патрульной авиации «Посейдон» ВМС США, рассказали в ведомстве. По данным министерства, американские воздушные суда после приближения к ним на безопасное расстояние российского Су-27 изменили курс.

В Минобороны также показали видео перехвата. Самолеты США не нарушили государственную границу России.

4 августа сообщалось о перехвате над Баренцевым морем российским истребителем МиГ-31 норвежского самолета-разведчика. Иностранный самолет в итоге повернул от российской границы, а МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В последнее время российские власти отмечают возросшую активность американских самолетов у границ России. «Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», — отмечал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Интерфаксом». Он указал на то, что эти действия не останутся без реакции российской стороны.