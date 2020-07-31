Российский Су-27 вновь перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Американский самолет-разведчик ЕР-3Е Военно-морских сил США вновь заметили над Черным морем — он приближался к российским границам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной России, ЕР-3Е перехватил российский Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа.

«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении. Полет российского судна проходил в соответствии с международными правилами. Американский самолет-разведчик не нарушил государственные границы России.

Последний раз над Черным морем два американских самолета-разведчика перехватили накануне, 30 июля. Российские власти отмечают возросшую активность американских самолетов у границ России. «Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», — отметил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с «Интерфаксом». Он указал на то, что эти действия не останутся без реакции с российской стороны.

Еще один случай произошел 27 июля.