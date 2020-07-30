Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

Над Черным морем возле границ России перехватили два американских самолета-разведчика. Об этом со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ сообщает «Интерфакс».

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США», — цитирует агентство заявление военного ведомства.

На перехват разведывательных самолетов США поднялся истребитель Cу-27. Военные сообщили, что российский самолет действовал в соответствии с международными стандартами подобных полетов. После того как американские воздушные суда развернулись от российской границы, истребитель вернулся на базу.

Российские власти отмечают возросшую активность американских самолетов у границ России. «Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», — отметил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с «Интерфаксом». Он указал на то, что эти действия не останутся без реакции с российской стороны.

О предыдущем подобном случае сообщалось 27 июля: тогда на перехват американского самолета также поднимали Су-27.