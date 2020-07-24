Россия опубликовала видео перехвата приближавшегося к ее границам самолета США

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Минобороны России показало кадры перехвата приближавшегося к границам американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon. Видео опубликовало RT в своем Telegram-канале.

Судно США находилось у границ России в Черном море, когда на его перехват подняли истребитель Су-27. После этого Р-8А Poseidon развернулся в другую сторону. Нарушения госграницы в ходе инцидента не допускалось.

О происшествии стало известно 23 июля. В Черном море в данный момент проходят учения НАТО и Украины Sea Breeze. Минобороны России заявило, что флот отслеживает корабли и авиацию.

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