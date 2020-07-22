Россия перехватила самолеты-разведчики США и Германии сразу в двух местах

Российские истребители перехватили американские и немецкий самолеты-разведчики. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о маневрах самолетов Р-8А Poseidon и U-2S ВВС США, а также Р-3С Orion ВВС Германии сразу в двух местах — над Черном море и над Балтикой. «Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение», — отметили в Национальном центре управления обороной России.

Известно, что в Черном море в данный момент проходят учения НАТО и Украины Sea Breeze. Минобороны России заявило, что флот отслеживает корабли и авиацию.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе воздушно-космические силы (ВКС) России зафиксировали у границ 32 иностранных самолетов-разведчиков. Отмечалось, что для перехвата возможных нарушений границы четыре раза были подняты по тревоге дежурные истребители из состава сил ПВО.

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