Россия перехватила приближавшийся к ее границам американский самолет

Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon приблизился к границам России в Черном море, на его перехват поднимался истребитель Су-27. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что средствами контроля воздушного пространства была обнаружена воздушная цель над нейтральными водами, которая приближалась к границе России. После этого экипаж российского Су-27 приблизился на безопасное расстояние и распознал американский Р-8А Poseidon, который затем развернулся в другую сторону. Нарушения госграницы в ходе инцидента не допускалось.

Известно, что в Черном море в данный момент проходят учения НАТО и Украины Sea Breeze. Минобороны России заявило, что флот отслеживает корабли и авиацию.

Накануне российские истребители также перехватили американские и немецкий самолеты-разведчики. Речь идет о маневрах самолетов Р-8А Poseidon и U-2S ВВС США, а также Р-3С Orion ВВС Германии сразу в двух местах — над Черным морем и над Балтикой.

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