У российских границ насчитали 32 самолета-разведчика

Воздушно-космические силы России за неделю зафиксировали у границ 32 иностранных самолетов-разведчиков. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Официальный орган Минобороны отмечает, что для перехвата возможных нарушений границы четыре раза были подняты по тревоге дежурные истребители из состава сил ПВО. «Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в отчете военного ведомства.

Ранее самолет-разведчик британских Королевских ВВС Sentinel R.1 провел многочасовую разведку у границ России в регионе Балтики. Британский разведчик с бортовым номером ZJ692 и позывным RRR7303 вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии. Самолетом была совершена серия пролетов вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, над Балтикой, а также в небе Литвы.