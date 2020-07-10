Британский самолет провел многочасовую разведку у границ России

Самолет-разведчик британских Королевских ВВС Sentinel R.1 провел многочасовую разведку у границ России в регионе Балтики. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что британский разведчик с бортовым номером ZJ692 и позывным RRR7303 вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии. Самолетом была совершена серия пролетов вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, над Балтикой, а также небе Литвы.

Всего британский разведчик провел у российских границ более пяти часов. Полет проходил на высоте более 13 тысяч метров.

В январе сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области. Самолет с бортовым номером 93-0701 около 11:05 вылетел с авиабазы Шяуляй в Литве и направился к границам российского региона. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.

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