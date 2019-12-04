США разведали обстановку под Белгородом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, выполняя полет над Украиной. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Уточняется, что дрон, который находился в небе над Харьковской областью, подлетел на расстояние около 64 километров к Белгороду. До этого беспилотник, запущенный с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом летательный аппарат находился в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

В конце ноября два американских беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS провели многочасовую разведку у западных границ России. Первый долго курсировал в воздушном пространстве Литвы вдоль границ с Калининградской областью и вблизи северо-запада Белоруссии; второй несколько часов кружил над международными водами Балтийского моря.

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