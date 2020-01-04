Американский самолет провел разведку у границ России

Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в субботу, 4 января, в Twitter-аккаунте ресурса Plane Radar.

Как отмечается, самолет с бортовым номером 93-0701 около 11:05 вылетел с авиабазы Шяуляй в Литве и направился к границам российского региона. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.

В декабре 2019 года сообщалось, что стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода. Отмечалось, что до этого беспилотник, запущенный с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе.

В конце ноября два американских беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS провели многочасовую разведку у западных границ России. Первый долго курсировал в воздушном пространстве Литвы вдоль границ с Калининградской областью и вблизи северо-запада Белоруссии, второй несколько часов кружил над международными водами Балтийского моря.

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