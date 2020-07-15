Норвегия пожаловалась на имитации воздушных бомбардировок со стороны России

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд пожаловался на неоднократные имитации воздушных бомбардировок со стороны России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломат отметил, что регулярные имитации атак боевыми самолетами, направленные на норвежские цели, — пример действий, которые не способствуют добрососедству. Отмечается, что в Осло расценивают подобные маневры как угрозы безопасности страны и рассчитывают, что они прекратятся.

Накануне сообщалось, что Россия перехватила самолеты-разведчики НАТО около своих границ над Черным и Баренцевым морями. Речь идет о самолетах Р-3С Orion ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и американских разведчиках Р-8А Poseidon ВМС и RС-135, а также о беспилотнике MQ-9А Reaper. При этом государственная граница не нарушалась.

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