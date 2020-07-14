Россия перехватила разведчики НАТО около своих границ над Черным и Баренцевым морями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что речь идет о самолетах Р-3С Orion ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и американских разведчиках Р-8А Poseidon ВМС и RС-135, а также о беспилотнике MQ-9А Reaper. При этом подчеркивается, что нарушения государственной границы не допускалось.

11 июля сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили над Японским морем американский самолет-разведчик RC-135, на перехват которого были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ, вернувшиеся на базу после успешного выполнения задания.

В министерстве обороны тогда же заверили, что все полеты самолетов ВКС России осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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