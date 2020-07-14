Перехват самолета-разведчика НАТО у границ России показали на видео

Министерство обороны России показало на видео перехват разведывательного самолета RС-135 ВВС США. Соответствующие кадры опубликованы в YouTube-канале оборонного ведомства.

Для перехвата целей в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа. Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотный летательный аппарат на безопасном расстоянии и вернулись на аэродромы базирования.

Отмечается, что нарушения государственной границы России допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Днем 14 июля Национальный центр управления обороной России сообщил о перехвате самолетов-разведчиков НАТО около своих границ над Черным и Баренцевым морями. Речь шла о самолетах Р-3С Orion ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и американских разведчиках Р-8А Poseidon ВМС и RС-135, а также о беспилотнике MQ-9А Reaper.

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