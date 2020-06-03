Появилось видео перехвата российского самолета британскими ВВС

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании опубликовали видео перехвата российского самолета Ил-20 в небе над Балтийским морем. Ролик доступен в Twitter-аккаунте ведомства.

На кадрах видно, как два истребителя НАТО Typhoon преследуют российский самолет. «Посмотрите, что наши пилоты Typhoon увидели из своих кабин, когда они перехватили российский военный самолет разведки у побережья Балтийского моря», — говорится в подписи к ролику.

Ранее 3 июня в пресс-службе британских ВВС сообщили о перехвате Ил-20 в небе над Балтийским морем. По данным военных, российский самолет использовался для радиоэлектронной разведки местности.

Истребители Typhoon с 1 мая базируются на авиабазе Шауляй в Литве. На боевое дежурство ВВС Великобритании заступили совместно с ВВС Испании. Они патрулируют воздушное пространство над странами Прибалтики.

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