США заявили об «небезопасном» перехвате своего самолета российским истребителем

В США рассказали о «небезопасном» перехвате своего самолета российским истребителем Су-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Шестого флота американских ВМС.

Отмечается, что российские истребители якобы одновременно приблизились к американскому самолету с обеих сторон, таким образом ограничив способность Poseidon P-8A «безопасно маневрировать». «Перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный», — отметили в Шестом флоте. Весь перехват, как утверждают в ВМС, длился около 64 минут.

20 апреля российский истребитель Су-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. Летчик российского истребителя после сближения с неизвестным самолетом смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение.

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