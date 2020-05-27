США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Видео: CNE-CNA/C6F / YouTube

Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35. Два коротких ролика опубликованы на YouTube-канале флота.

Оба видео названы так: «Небезопасный непрофессиональный перехват самолета P8 ВМС США российскими Су-35 над Средиземным морем». На них через иллюминаторы сняты истребители, находящиеся по бокам от американского воздушного судна.

Ранее 27 мая США рассказали о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими истребителями.

Отмечается, что российские истребители якобы одновременно приблизились к американскому самолету с обеих сторон, таким образом ограничив способность Poseidon P-8A «безопасно маневрировать». «Перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный», — отметили в Шестом флоте. Весь перехват, как утверждают в ВМС, длился около 64 минут.

20 апреля российский истребитель Су-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. Летчик российского истребителя после сближения с неизвестным самолетом смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение.

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